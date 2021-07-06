汽車動力暨安全零件廠智伸科因汽車零組件出貨顯著增長，6日公布，6月合併營收及上半年營收雙雙創同期新高。國際汽車大廠7、8月向來暑休，影響零組件拉貨，今年各汽車廠面臨運費飆漲且缺櫃，加上車用晶片又缺料，普遍縮短暑休時間，智伸科對第三季營運，審慎樂觀看待。

智伸科6月合併營收近7.32億元，年增33.11％，第二季合併營收22.44億元，年成長53.31％；上半年合併營收達4506301仟元，年增48.82％，全面改寫同期新高。

智伸科表示，智伸科受惠於全球新車銷售市場持續復甦，以及新車加速應用汽油高壓泵浦本體、GDI系統、傳動系統AT/CVT/DCT等相關零組件滲透率提升，帶動智伸科汽車事業部出貨暢旺，尤其碳排放法規標準越趨越嚴，國際各大汽車廠大力推展油電混合車、電動車技術，主要客戶對智伸科相關汽車關鍵零組件拉貨動能更強勁，加上併入旭申的綜效開始顯現，ZF傳動系統零組件新訂單的挹注，以及運動、電子業績成長，造就6月、第二季、上半年營收皆比去年同期成長。

智伸科指出，第三季向來是汽車業暑休的傳統淡季，目前美國塞港、全球航運運力吃緊等因素，整體訂單出貨，仍視船期排程而定，車用晶片短缺問題，第三季可望緩解，品牌車廠有望縮短暑休期間，客戶對智伸科汽車零組件拉貨力道有機會比往年更為強勁，加上智伸科電子、醫療等各事業，也積極與客戶加速新產品開發推出新產品，新品陸續加入量產排程，可幫助智伸科維持良好的訂單能見度，以及各生產基地產能稼動率也維持在高檔，智伸科第三季營運，有機會交出淡季不淡的成績單。