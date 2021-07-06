氣動元件廠氣立今(6)日公布，6月合併營收回升至1.99億元，年成長36.84％；上半年合併營收10.18億元，年增36.28％，雙雙創同期歷史新高。氣立表示，消費性電子、精密機械、自動化產業景氣復甦而受惠，推升自動化設備對氣動元件需求力道，帶動氣立營收續創新高。下半年營運樂觀以待。

大陸企業轉型升值，加大採購自動化設備力道，加上中國大陸持續建置5G基地台，帶旺自動化設備及5G相關產業對氣動元件需求，加上消費者電子產業向來選在第三季推出新產品，尤其蘋果等主要智慧型手機品牌8、9月起，陸續發表旗艦級新品，手機設備製造商通常從第二季中起，開始添購或改裝生產組裝線。

氣立指出，眾多消費者電子業者推陳出新、互別苗頭，帶動組裝及製造設備商對氣動元件需求量，為氣動元件產業增添一股成長動能。

氣立表示，今年除電子產業仍是主要客群外，氣立在大陸浙江平湖增設新廠已於今年第一季投產，不但強化氣立在機械、機床及汽車等產業運用的競爭力及生產能量，也反映在營收上，相關客群營收占比提高。

氣立指稱，景氣復甦，需求增長，氣立目前台灣泰山、大陸上海松江及浙江平湖等廠區產能處於滿載狀態，營運顯著增長，下半年營運，樂觀以待。

氣立強調，氣立因應疫情，為確保員工安全及生產不受影響，主動為員工購置居家型快篩試劑，定期進行篩檢，藉此提供員工安心工作環境，善盡企業社會責任。