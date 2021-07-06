世界甜點冠軍陳立喆師傅創立的甜點品牌「 L.Z.無框架甜點」推出新品「寶石蛋黃酥」，以「幸福食品」定位，希望在防疫期間讓食饕吃貨居家宅食也有小確幸。

「寶石蛋黃酥」是經過解構、重組手法製作，標榜每道工序兼併創新與懷舊，堅持「不加一滴水」只用純鮮乳製作，用頂級法國依思尼Isigny發酵奶熬煮紅豆餡、蜜漬鹹蛋黃盡除腥味，還有獨門技法不惜增加製作工時，將頂級日本麵粉，熬製無水奶油，幻化成最先入口的油皮與油酥；仔細反覆桿製，烘烤出寶石般的層次感，無論冷熱享用，各有風味。

在構思此作品時，陳立喆師傅把客人拿到手之後的保存環境與溫度條件都仔細思考過，特別用獨家配方與處理手法讓寶石蛋黃酥在常溫、冷藏與冷凍的環境中都可以保有其獨特風味。由其在食用的便利性上，做了創新的調配，可以冷藏直接享用，不需回烤口感依舊酥香。或是退冰室溫放置約5分鐘回溫，其滋味就像剛出爐一樣的鬆軟綿密，極具光澤。