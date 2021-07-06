六家壽險公司意外捲入東元父子之爭，已明快表態要切割。保險局副局長張玉煇6日透露，由於壽險資金不得介入經營權之爭，且必須對投資善盡續後管理，國泰人壽等六家壽險公司已去函達勝伍創投，要求召開股東臨時會說明參與鈺叡公開收購菱光一案。

據了解，達勝伍目前仍未正式回應六家壽險公司，但若達勝伍置之不理，未來壽險公司將不再參與此創投管理公司募集的相關創投基金；若達勝伍的資金應六大壽險公司要求撤出菱光的公開收購案，證期局副局長郭佳君亦表示，則公開收購的資金來源等要重新公告。

東元父子經營權之爭意外擴及保險及金融業者，保險局局長施瓊華7月1日即公開表態，對外界揭露鈺叡公開收購菱光案，背後大股東創投達勝伍有六家壽險公司投資達78％，恐有保險資金介入經營權爭奪的疑慮，施瓊華強調壽險資金不得介入被投資公司營運，轉投資創投亦同，將請六家公司檢討是否已超越當初投資目的及「投資決策是否要作改變」。

六家投資達勝伍的壽險公司即宏泰人壽、遠雄人壽都有21％多，國泰人壽、台灣人壽及全球人壽各10％，另外中國人壽則投資5.71％，保險局隔日亦找六家壽險公司總經理開會，要求強化投資續後管理，六家壽險公司在2日即發函達成伍，要求儘速召開股東臨時會，說明參與公開收購菱光的決策。

壽險業者亦喊冤，現在投資創投不能逾創投規模的25％，且不能出任董監事，達勝伍投資鈺叡且參與公開收購菱光，這些壽險大股東事先根本不知情，創投基金也不用事先打招呼，但未來考慮投資時要增列「條款」，即被投資公司不得作違反保險法的相關投資，即不能參與經營權之爭。

外界報導東元集團會長黃茂雄找上中嘉董事長郭冠群，合資成立資本額10億元的公司鈺叡，6月21日鈺叡宣布在6月22日到8月10日，以每股29元，公開收購菱光最多50.1％股權，而菱光即是黃茂雄兒子黃育仁的核心事業。

現在輿論除批評六大壽險資金參與經營權之爭，亦指如中信銀提供公開收購履約保證等，銀行局副局長黃光熙表示，銀行是依相關授信原則審查。