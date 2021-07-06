新加坡前總理、榮譽國務資政吳作棟日前在北京清華第九屆世界和平論壇會議上指出，中國全神貫注通過經濟增長來提升人民的生活水準，而非尋求在亞洲的霸權或挑戰美國的全球霸主地位，中國的發展對亞洲和全世界起到積極作用。對此評價，中國外交部發言人趙立堅6日在例行記者會上表示讚賞。

趙立堅指出，習近平總書記在慶祝中國共產黨成立100周年大會上宣告，中共實現了第一個百年奮鬥目標，全面建成了小康社會，歷史性地解決了絕對貧困問題。中國和世界共同發展的實踐表明，不僅創造了中國式現代化新道路，而且也以中國的新發展為世界提供新機遇。

趙立堅說，從習近平講話中注意到這樣的資訊，這就是中方一再強調的，「和平和諧和睦」是中華民族始終傳承的理念，「霸權霸凌霸道」從來不是中國的選擇。中國的血液裡沒有侵略他人、稱王稱霸的基因，也一貫反對損人利己、你輸我贏的做法。

趙立堅指出，今天的世界比以往任何時候都更需要堅持合作與開放，摒棄對抗與封閉。中方將繼續同世界上一切進步力量攜手前進，弘揚和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，促進世界和平與共同發展，反對霸權主義和強權政治，為推動構建人類命運共同體不懈奮鬥。