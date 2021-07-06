逐洞賽｜證券分析師陳杰瑞

證券分析師陳杰瑞表示，台股6日近乎都在平盤附近游走，震幅相當小，主要因前一日台股大漲，短線稍做休息，終場小跌6.26點，收在17913.07點，盤中一度在創新高達到18008.37點，即便收盤未能收上「萬八」關卡，惟技術面並未明線出現出貨訊號。

就技術面觀察，台股目前KD指標持續於高檔鈍化，大盤有望持續創高，投資人可好好把握近期行情。不過，一旦大盤跌破5日均線便要提高警覺，一旦日KD交叉向下，就建議出脫手中持股，且加權指數仍在高檔，強勢股容易急漲急跌，近期操作仍應以短打強勢股為主。

個股方面，本周納入投資組合的強茂，5月自稅後純益1.89億元，年增87％，每股純益0.57元，單月獲利已接近首季的65％，股價走揚。

盤面表現方面，航運股仍是人氣匯集之所在，惟表現開始分歧，貨櫃三雄早盤強勢，陽明收漲停、長榮漲幅大幅收斂、萬海甚至以下跌做收，顯示目前航運股已有部分資金溢出至其他族群。因此，近期不太建議在積極追價航運股，尤其萬海日KD指標已經交叉向下。

此外，股價6日創高股包括陽明、長榮、東森、元大金、台新金、光頡、康普、台半、朋程、聚和等；族群性則有航運、原油、被動元件、二極體、汽車零組件、IC測試、金融股等，均為近期可留之方向。