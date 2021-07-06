三級警戒期間，活動還是要辦，台中市警察局霧峰分局於7日起至7月28日舉辦「青春揮毫書法比賽」暨青少年菸害防制宣導投稿活動，邀請本市12至18歲青少年，只要以書法寫下「反菸、毒、拒幫派、勿援交、杜絕校園暴力、不參與網路賭博、不做詐欺車手」等28個字，投稿到霧峰分局偵查隊，就能參加比賽，拿獎金。

霧峰分局表示，比賽評審由本市書法名家阮德楊老師、洪傳旺老師、余麗君老師擔任，獲選者可獲得從300至3000元，同等金額的禮券，書法比賽除了鼓勵青少年暑假期間，能靜下心來修身養性練字，也希望練字時記下宣導標語，不要涉險走上歧路。

另外，霧峰分局將於7月12日起，舉辦線上互動有獎徵答，以轄區內之國、高中為對象，以線上直播方式進行，內容由警員以直播方式與青少年互動，將反毒品、防詐騙、拒霸凌等犯罪預防議題，製作成Q＆A，答對者可獲得藍芽喇叭、行動電源等豐厚獎品，希望透過淺顯易懂的線上解說，讓青少年對於犯罪預防有所認識，並學習自我保護及預防偏差行為；目前初步排定與公正國中及立人高中互動直播，有興趣的學校，可與霧峰分局偵查隊接洽。

霧峰分局長陳家銘表示，近幾年來青少年犯罪預防一直是警政工作的重要項目，更受到社會大眾的關注，今年青春專案宣導犯罪預防工作除了利用警察本身的各項勤業務防治各類犯罪行為外，亦透過寓教於樂的方式向我們的國家未來主人翁不斷灌輸教導預防犯罪及自我保護的重要性，避免青少年因誤觸毒品或同儕壓力而走上歧途，期許年輕學子能謹記犯罪預防的觀念於心中，隨時提高警覺。