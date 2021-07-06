租房都簽有租賃契約，如果租期屆房東不續租，房客就得乖乖搬家。但台北一名王姓女房東，前年已告知陳姓女房，房子有自用需不續租，不料陳女卻以租屋20年已付了520萬元租金為由，拒絕還房搬家，王女莫可奈何，只好一狀告上法院，士林地院判決出爐，陳女應騰出房子還給王姓房東。

王姓女房東控訴，她父親從1999年12月15日起，以每月房租1.8萬元租給陳姓女房客，最後一次簽立租約是2019年12月15日，1年租約屆滿之前，就已向陳女說有自住需要，房子不再續租要收回，但陳女約滿後卻堅持不返還該房子，讓她氣得提告。

陳女出抗辯稱，她從2000年承租該房已經20年，每個月繳租金2萬元，至今總計租金已520萬，雖然租約在2020年12月15日屆滿，但房東至少要等她找到新的租屋處，才能要求她搬走，且未搬走之前仍繼續繳交2萬元房租。

士林地院審理時認為，陳女租約屆期後，無正當理由使用該房，以租屋20年共繳520萬元租金的抗辯，只在讓房東不得請求返還房屋，屬空言主張，應將房屋返還王姓房東，尚未歸還前應按月15日前給付2萬元租金，還付負擔訴訟費用。