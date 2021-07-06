國民黨要求加開臨時會修《公投法》推不在籍投票，被民進黨拒絕，明日談話會將表決。而國民黨立委陳以信前年11月21日中選會副主委陳朝建在立院的答詢畫面，陳朝建向民進黨立委張宏陸表示，希望下次公投可實施「移轉投票」，陳以信批評民進黨「說話不算話」。

對於不在籍投票，中選會傾向採取「移轉投票」方式進行，前年陳朝建在回應張宏陸質詢時表示，希望下次公投可以實施，所謂「下次」就是指民國110年8月第四個禮拜六的公投，張宏陸聽到也說，「你這講出來就要算數喔！」

陳以信質疑，現在中選會主委李進勇卻說今年絕對來不及，中選會明顯前言不對後語，顯示這不是技術原因，而是政治原因，民進黨這次公投，不要不在籍投票，不是因為做不到，而是因為不想做到，民進黨害怕四項公投過關，就給公投穿小鞋，在制度上找麻煩，至於政府講話算不算數，民進黨從上到下，根本不會在意。

陳以信批評，民進黨決定就是不開臨時會，才要用表決輾壓在野黨訴求，這種不尊重少數的民主，不是民主而是暴力，民進黨團明天表決，將再度證明給國人看，民進黨的本質是暴力，是反民主。