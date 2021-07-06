市議員吳敏濟爭取813路公車增設3個站，預計將於8月行駛該副線。（陳淑娥攝）

台中市813路公車「大甲國中」、「大甲郵局」兩站相距1公里多，造成民眾搭車不便。市議員吳敏濟為提高市民搭乘便利性多次召集會勘，6日確定增闢繞行大甲國小及大甲衛生所的副線，並增設3個招呼站以縮短站距，預計將於8月增設。

市議員吳敏濟指出，813路公車「大甲國中」與「大甲郵局」兩站相距長達1公里多，比一般300公尺站距長很多，為了縮短站距、方便學童上學，以及年長者到衛生所看病或施打疫苗，自3月起他會勘多次，協調增設大甲衛生所及大甲國小站牌。

吳敏濟6日再度邀集台中市公共運輸及捷運工程處、813公車業者中鹿客運會勘，希望一方面保留813既有行駛路線，另外開闢一條副線，繞行大甲國小，分別在雁門路西校門、德興路衛生所及育德路東校門增設3個站，以提高市民搭乘便利性。

由於813路公車往來於后里東站與大甲文武公園之間，既有路線行經大甲國小卻沒有設站，不利大甲區與跨區就讀學童上下學。大甲國小校長李金發表示，他們學生有些來自外埔甚至后里區，因此對於吳敏濟議員爭取增設大甲國小站點表示感謝。

今日與會包括台中市公共運輸及捷運工程處運輸科長徐世樺、813公車業者中鹿客運副理卞興強等人，雙方均同意增設副線建議，公車業者將積極準備，預計8月可以行駛此副線，以便利學生就學及老人就醫。