在市區中華國小接種站出現熬夜排隊爭殘劑，卻有人喊「開始」，導致跑百米衝刺，意外發生。（王志偉花蓮傳真）

花蓮第1梯次莫德納疫苗於昨日接種完畢，第2梯次將於8日開打，接種對象下修至71歲以上非原民長者及61歲以上原民長者，今明2天開放預約，針對3日民眾為搶打殘劑，在接種站熬夜並上演跑百米搶登記亂象，甚至有人慘摔，引爆民怨，縣長徐榛蔚今率衛生局長朱家祥與縣警局長蔡丁賢等人，向花蓮鄉親致上最深的歉意，也提醒未來防疫工作將更謹慎。

花蓮今天持續零確診，縣府開放第一梯次，75歲以上非原民長者及65歲以上原民長者已接種莫德納，共7051人預約，6662人前往接種。第2梯次將於8日接種，今明兩天開放預約，不過目前預約長者不到1千人，縣府也趕緊調降接種者年齡至71歲以上非原民長者及61歲以上原民長者。

花蓮縣長徐榛蔚（左2）今在線上疫情記者會，針對殘劑預約方式不當，率衛生局、警察局鞠躬致歉。（王志偉花蓮傳真）

徐榛蔚說，縣內長者共31772人，AZ及莫德納疫苗接種迄今，施打率僅38％，與預設70％的目標仍有段距離，盼下修年齡後，能幫助更多長者提升防禦力。此外，花蓮接種AZ疫苗有19人產生不良反應、3人不幸過世，莫德納則有2人不適，是否與施打疫苗有相關性，仍由中央流行疫情指揮中心釐清。

針對民眾熬夜排隊搶打殘劑，朱家祥率醫政科長周傳慧、蔡丁賢率轄區豐川所長彭舜熙先行向民眾鞠躬致歉，朱家祥說，當天在中華國小到現場勘查時，就有看到鄉親在排隊，等待接種殘劑，但為了校園安全，因此請鄉親移到校門口，對於讓鄉親徹夜排隊感到難過，代表衛生局鞠躬道歉。

由於中華國小接種站的動線管制不當，加上民眾在門口百米賽跑，只為了搶打僅7個殘劑名額，對此，蔡丁賢感到十分抱歉，他說，當晚規劃施打站排隊動線的轄區豐川派出所欠缺考量，下達的指令缺周延，因此他率所長彭舜熙致歉，會深刻檢討改進，不過也肯定彭所長認真積極的態度。

徐榛蔚強調此事會「虛心檢討」，她說，本土疫情爆發算是國難，各縣市政府組成團隊，無論主責單位還是社政警政，大家必須一起合作，且防疫過程中，有非常多人參與努力，才有辦法圍堵疫情，未來安排接種事宜會更加謹慎小心。

縣府人員私下透露，中華國小接種站因為排隊點在校外，施打點在活動中心，現場人員為求公平，3日當天決定讓排隊民眾從校門口跑到活動中心前的指定方格，且由警方下令喊「開始」，導致民眾奔跑中，有人摔倒受傷，引起民眾不滿，因此今天記者會除了衛政，還有警政單位到場表達歉意。