日前有民眾表示，在上海工作的前同事現在已不用戴口罩，聽聞台灣還在三級警戒，甚至搖頭說台灣要加油，引起熱議。對此，前台大感染科醫師林氏璧則透露，其實大陸透過1超嚴手段，讓他們幾乎零境外移入。

有網友在PTT指出，發現去上海工作的前同事現在不但沒戴口罩，還能參加大型活動，生活幾乎不受管制，他聽聞台灣還在三級警戒後，還搖頭說加油，瞬間讓眾人感嘆「以為世界跟不上台灣，結果是被套圈了」。

對於大陸的防疫措施，林氏璧日前在政論節目中表示，大陸的入境普篩非常非常嚴格，入境機場後，回到自己的家鄉又再隔離14天繼續篩，14天內可以篩個3、4次，就是透過這些措施，這樣搞幾乎零境外移入。

相較於台灣6月27日才開始做入境普篩，網友感嘆「以為世界跟不上台灣，結果是被套圈了」、「大陸邊境防疫嚴格程度是台灣無法想像的」，不少網友透露，大陸已回歸正常生活，早就解封了，國外也是，疫苗打得夠多後就慢慢開放了，美國連看MLB的觀眾都沒戴口罩。