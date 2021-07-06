計量器及自動化感測器製造廠桓達去年營收下滑，EPS不減反增至5.49元，6日股東會通過每股配現金股利4.0元、股票股利0.5元，每股合計配發4.50元股利及股息。桓達感測器打入台積電供應鏈體系，對今年營收貢獻數千萬元，桓達董事長吳清德表示，依據上半年成長趨勢，桓達下半年營運審慎樂觀。

桓達去年合併營收10.07億元，稅後淨利2.3億元，EPS攀升至5.49元。桓達6日股東會承認去年財報、營業報告書及盈餘分派案，每股配發現金股利4.0元、股票股利0.5元，每股合計配發4.5元股利及股息，配息配股率81.97％。

桓達今年訂單大爆發，訂單能見度看到第三季末或第四季，前五月合併營收4.64億元，年成長22.19％。銷往東南亞國家持平，主因是印尼及越南等國疫情目前尚未控制，上半年銷往大陸年成長26％，台灣則微幅成長，外銷美國及德國Mutec去年營運都受疫情影響而下滑，今年外銷美國年成長四成，德國Mutec年成長1倍而創歷史新高，目前都回到疫情前水準。桓達內部訂出，今年營收及獲利超越2019年的營運目標。

桓達董事長吳清德6日主持股東會表示，依據桓達上半年成長趨勢，他對下半年營運很樂觀。