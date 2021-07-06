亞洲新灣區5G AIoT創新園區結合經濟部、高雄市政府等各政府單位，投入園區開發、人才中心、新創基地、5G AIoT智慧設施，是國內投資額最大、最完整的5G AIoT實證場域，預計5年總計將投入超過100億元。

6日經濟部王美花部長與高雄市陳其邁市長共同主持亞灣指導會，協調跨部會推動工作之進展與成效，經濟部與高雄市政府於線上共同舉辦「亞灣5G AIoT創新園區廠商說明會」，吸引包括中華電信、遠傳電信、台灣微軟、台灣思科、仁寶電腦等逾300多家大廠參與。為提供廠商完善的園區服務，經濟部亞灣5G AIoT專案辦公室已成立，後續將規劃單一窗口諮詢網站，並導入國營事業5G AIoT顧問諮詢服務，打造全台最大創新試驗場域，加速推動園區產業鏈結。

經濟部長王美花在致詞表示，目前經濟部所組的跨部會工作小組已正式啟動，負責整合與協調包括經濟部、國發會、通傳會、交通部、文化部及高雄市政府之中央與地方資源，共同逐步落實園區的各項建置作業。

王部長也向與會人員分享經濟部推動亞灣園區的幾項工作：第一、高軟園區二期已正式公告招商，投資案受理到8月底，預計今（110）年公共工程11月動工，可提供給亞灣廠商優質的進駐空間；第二、園區除了建置5G網路環境，經濟部目前也提供補助，讓業者以亞灣為重點開發5G AIoT的創新應用，例如智慧展演、交通、製造和健康等。第三、經濟部將引入國際的加速器協助新創業者投入AIoT產業，打造亞灣創新園區產業聚落；第四、AIoT的技術也會在高雄實際的幾個場域來落地實證，譬如說高雄電競館的5G無人機MR競賽、高雄展覽館的5G虛實互動展、流行音樂中心的VR跨國連線展演及虛擬IP演唱會等。亞灣有著獨特的地理環境，透過跨部會的通力合作，不但有場域、有人才，更有高雄市政府的大力牽成，期望廠商們能和我們一起努力，支持亞灣創新園區的推動。

另亞灣5G AIoT創新園區亦積極推動新創生態系之建立，規劃於位於亞灣之高雄軟體園區鴻海科技大樓成立亞灣新創園，共1356坪，將招募5G AIoT、智慧娛樂、海洋觀光及其他智慧應用的國內外新創公司進駐，預計本（110）年10月開幕，除租金優惠，亦將引進國際加速器、結合在地場域及鏈結在地產業進行跨域實證，打造具國際磁吸力的創業生態系，高軟二期具備四鐵雙港的交通便利性，周邊完整生活機能與豐富的資源，也適用高雄市政府所提供的產促補助優惠。

經濟部技術處5G創新應用場域的規劃，整合既有5G相關計畫資源，推動創新應用服務，帶動發展5G AIoT垂直應用場域實證，包含：高雄展覽館的5G智慧虛實互動展覽，高雄電競館的5G無人機MR競賽，以及VR體感劇院的5G Edge VR 互動展演，期盼運用技術創新，加速應用場域發展。

經濟部表示，亞灣5G AIoT創新園區推動方案運用園區開發、智慧設施、新創鏈結、場域應用、人才培育及產業群聚六大推動做法，打造亞灣區成為下世代科技應用先驅者，並帶領產業與人才南向，使南北均衡發展，預計促進投資額300億、提升相關產業產值達1200億元逐步落實高雄，建構5G AIoT產業鏈，帶動高雄產業結構轉型。