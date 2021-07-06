國巨（2327）盤後公布6月份自結合併淨營收95.05億元，單月營收較上月增加3.3％，並較去年同期增加109.4％，創下最近32個月新高紀錄，累計第二季合併營收277.24億元，也創下單季營收次高。

國巨將在明日召開股東常會，進行董監改選，董事長陳泰銘可望針對下半年景氣提出看法。

國巨統計，第二季度合併淨營收為277.24 億元，較上季增加 16.8％，並較去年同期增加 105.9％；累計前6月合併淨營收為514.68 億元，較去年同期增加119.1％。 儘管大中華廠區有海關盤點及客戶半年度庫存盤點因素，但由於歐洲、美國及日本等高端市場需求持續暢旺，使得6月營收仍較上月成長，並續創公司同期單月營收新高紀錄。

展望下一季度，公司整體營運穩健且持續維持高產能利用率，以因應持續暢旺的終端市場需求；然因全球疫情仍未緩解，且國際貿易爭端的不確定性高，公司將審慎樂觀應對業績及營運展望。