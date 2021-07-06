車用二極體廠-朋程(8255)自結4月及5月稅後盈餘為6400萬元，累計1到5月每股盈餘為2.37元，朋程表示，儘管車用晶片缺料問題未解，今年營運可望逐季成長。

市場傳聞車用SiC MOSFET獲得歐洲車廠認證，為台廠首例，雖然朋程已正式否認，但股價仍是連番飆漲，應主管機關要求公告獲利自結數。

朋程自結5月稅前盈餘為4700萬元，年成長351.65%，稅後盈餘為4000萬元，年成長371.76%，單月每股盈餘為0.43元，累計4月及5月稅前盈餘為7300萬元，年成長590.17%，稅後盈餘為6400萬元，年成長651.9%，每股盈餘為0.67元；累計前5月稅後盈餘為2.1886億元，每股盈餘為2.37元。

朋程表示，目前公司有兩項新產品，其中應用於燃油車48V動力系統發電機的MOSFET預計第3季開始出貨，SiC模組則是搭配日廠晶片，預計第3季開始OEM代工，公司並無SiC MOSFET獲得歐洲車廠認證。

在電動車IGBT部分，朋程表示，公司預計第2季到年底陸續送樣認證大陸、日本及歐美等車廠，由於IGBT安全要求很高，必須經過車廠路試約半年及查廠驗證，認證期非常長，最快也要一年多以後才會有成果。

朋程表示，儘管車用晶片缺料問題未解，今年營運可望逐季成長，全年可望年成長兩位數。