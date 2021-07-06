華宏(8240)6月合併營收9.02億元，年增12.4％，為2015年以來同期最高；第2季合併營收26.6億元，年增6.87％；今年上半年累計合併營收為53.6億元，年成長15％。光電材料訂單能見度高，預期第3季整體營收可望維持正成長。

公司指出，6月因年中盤點提前結帳，但合併營收仍較上月微幅成長3％，光學膜片中擴散膜、偏光片、貼合膜等銷售仍較為突出。貼合膜於6月開始新增韓系客戶大銀幕商業電視的採用，此項對營收的提升必有一定的助益，塗佈代工與製程用保護膜出貨則持穩。

產品應用端方面，除車載面板材料受汽車晶片短缺而延遲出貨外，受遠距教學、視訊會議及居家工作對通訊設備需求依舊強勁，電視、筆電與監視器等光電材料訂單能見度高，第3季可望維持成長趨勢。

機能材料營收方面，除應用於汽車相關材料出貨略減外，其他電器、馬達封裝與網通類材料訂單維持穩定。大陸今年積極推動5G基地台廣泛佈建，將有助於加速DAP材料認證與提升營收成長。