電池模組廠—西勝(3625)今天與電動車品牌公司—品睿綠能科技簽訂為期3年的戰略採購協議，目標採購總量達24萬套電池模組；西勝表示，此次與策略合作夥伴品睿綠能實在戰略合作夥伴基礎下就全方位全系列產品合作，目前及未來也將投入大量開發資源。

西勝過去以代工為主，為提升公司競爭力，公司自3年前開始轉型，開發電動兩輪車及儲能產品，希望能把產品從NB拓展至非IT領域，繼年初決議投資品睿綠能科技2.5億元，西勝董事會再決議增加對策略夥伴-湛積科技投資，累積投資總額將達到5000萬元，希望更加強化自身電池模組及電機馬達和電控三電整合平台解決方案。

由於電池模組約占電動車總成本近40%，雖實際營收還視電池規格而定，但隨著品睿新車型自今年第3季陸續於國際及台灣市場公開上市，對西勝未來營運發展助益很大。

據了解，品睿將有2個以上品牌，產品系列涵蓋高速重裝電動摩托車、復古（Cafe Racer）摩托車、登山越野車、輕裝電動車及電動單車等10多項產品，可滿足高階、娛樂、通勤及商用各類客戶階層需求；品睿整體開發採用平台化設計，電池主力規格有48V、72V及144V可分別串並聯方式搭配;馬達有動力大的中置及一般動力的輪轂設計，配搭對應的電控整合系統及優異的車架設計，可大幅降低開發時間及成本。以品睿高階車種一次充電超過200公里以上的續航能力，在目前的電動車品牌市場居於領先地位。

西勝表示，公司在電動車產業鏈的佈局越來越清晰，核心的三電整合平台已經建立完成，與品牌客戶策略合作確保出海口穩定也見成效，輕型電動載具智能化產業生態鏈目標發展更進一步。

在儲能系統方面，西勝已打入全球前三大UPS廠，成為其儲能系統整合方案提供者，預計第3季開始出貨，未來產品將擴大至家用儲能系統。

受到原物料供給緊張影響，西勝6月合併營收為1.95億元，月減15.28%，年成長16.2%，累計前6月合併營收為11.81億元，年成長18.36%。

雖然部分原物料供貨緊張狀況尚未解除，隨著電動兩輪車及UPS儲能系統產品正式出貨，且NB進入傳統旺季，西勝表示，業績將持續成長，第3季營運可望轉虧為盈，下半年營運將優於上半年。