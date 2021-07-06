大陸克而瑞研究中心6日發佈的報告中指出，2021年上半年大陸100家典型房企的融資額為6090億元（人民幣，下同），年減幅34％，較去年下半年下降29％，也是2018年以來的最低水準。

從房企規模來看，4個規模梯隊的房企融資量均呈現與去年同期的下降，其中TOP 31至50的房企下降幅度最大，年減53.5％至922億元；而TOP 11至30規模的房企融資規模下降幅度為23.48％，降幅最小，主要在於該梯隊的房企規模增長訴求較大。

據澎湃新聞報導，分季來看，大陸今年第1季融資額較去年同期、上季呈現雙降，僅高於2018年第3季水準，直到第2季下降幅度更大。尤其在大陸金融監管單位「三道紅線」規範加上房貸集中度管理政策推出之後，大陸房企融資環境持續收緊，融資壓力凸顯，同時部分房企降槓桿意願增強，整體融資量下降明顯。

從單月融資情況來看，今年1月大陸房企融資額達到1807億元，單月漲幅較大，這主要由於年初額度相對寬鬆，加上房企2021年上半年達到償債高峰，積極借新還舊。

但再看到2到6月房企的融資水準平均屬於較低水準，5個月的平均融資額未達千億元，預計未來在政策調控持續下，房企融資量或將維持當前較低的態勢。