39歲歌手張韶涵在台灣紅極一時，演出過無數經典偶像劇，更唱紅許多膾炙人口的歌曲，近年來她將重心轉往大陸，日前才因歡度中共百年黨慶引起爭議，日前又被拍到素顏照，在網路上掀起熱議，認為女神崩壞得太嚴重，然而其實那張照片是多年前的狀態，近來的她保養得宜，早已重回女神寶座。

張韶涵日前出席北京鳥巢的《偉大征程》，和其他知名藝人獻唱《怒吼吧黃河》引發爭議，然而卻有網友表示，可以理解張韶涵選擇在大陸發展，需要兩邊討好，由於之前她在台灣的發展真的太慘，被家人、唱片公司打壓，還被同門的姐妹范瑋琪背叛，重創演藝事業，導致她只能到大陸發展，連台灣網友都不忍心噓她。

張韶涵的素顏舊照遭挖出。（圖/翻攝自微博）

意外因此受到討論，張韶涵的崩壞舊照也再度被挖出來，當年張韶涵在低潮期，在路邊被狗仔直擊，能看到她的模樣十分憔悴，不但沒有眉毛，還有大片黑眼圈，肌膚也呈現蠟黃，狀況看起來非常差，當時讓網友全都驚呆，張韶涵素顏的模樣一度成為熱門關鍵字。

然而如今張韶涵保養得宜，為了保持凍齡狀態，她相當控制飲食，絕不吃麵包和加工糖分，同時也維持運動、喝水習慣，在卸妝方面也格外注意，過去她也曾分享過自己的卸妝方式，「卸妝是很重要的過程，如果沒有好好的卸妝，放再多的保養品都沒有用」。