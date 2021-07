德國奧斯特維爾博物館之友(Friends of Museum Ostwall)近日將第八屆MO藝術獎「Follow me Dada and Fluxus」頒給台灣藝術家李明維。官方公告指出,評審是從8項提名中,選擇了李明維這位自台灣藝術家。

奧斯特維爾博物館指出,李明維作品多以陌生人互動的參與式裝置為特色,以日常情境中的互動,關注於參與者之間的交流,也是藝術家和觀眾之間的對話,以親密、關乎私人的方式,將藝術與生活結合,參與者可以自身經歷塑造作品,進而成為行為藝術過程中的積極參與者。「禪學與共食文化等儀式將他的作品與博物館典藏的激浪派藝術家的作品脈絡相結合。」

後李明維過去的《客廳計畫》、《晚餐計畫》、《睡寢計畫》等,都邀請民眾於美術館空間中進行贈予、交談、用餐等日常生活行為,他在數十年來的創作中,幾乎都是透過觀眾的參與,共同完成作品。隔離時代,人們正面對與過去全然不同的生活樣貌,李明維正於慕尼黑史杜克別墅博物館的巡迴展《李明維:禮》也反應和回顧了全球經歷隔離、封城後的人際互動,而這種互動式的展覽,也讓全世界博物館開始思考在解隔離後的藝術空間將如何運作。

李明維1964年生於台中,1997年取得耶魯大學藝術研究所雕塑創作碩士學位,他以觀念藝術及互動性空間裝置,數度受《紐約時報》、《洛杉磯時報》、《波士頓全球報》大篇幅報導。《李明維:禮》將持續展出至9月12日, MO藝術獎將於11月14日在多特蒙德大學舉行。