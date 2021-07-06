中國外交部發言人趙立堅6日在例行記者會表示，《澳洲人報》運用中方提交給《禁止生化武器公約》審議大會、有關生物科技發展的報告，炒作成「新冠病毒陰謀論」，相關報導斷章取義，別有用心，非常可笑。

《澳洲人報》日前報導，中國在2011年、2016年向《禁止生化武器公約》審議大會提交官方文件，討論人工合成病毒、將病毒作為基因武器並實施隱蔽攻擊等理論，還提到實驗室人工合成病毒如操作失誤，將給人類造成巨大威脅。文章稱，中國在這些文件中「發出了令人恐懼的警告」。

趙立堅表示，報導中所說的文件是中方向《禁止生化武器公約》審議大會提交的關於生物科技發展的報告。審議生物科技發展一直是公約框架下的重點議題，提交相關報告是審議大會的要求。中方在報告中客觀介紹了全球生物科技發展情況，分析其對《禁止生化武器公約》的影響，並從加強公約機制等角度提出了建議，這充分體現了中方認真履約的負責任態度。

趙立堅指出，《澳洲人報》的報導斷章取義，別有用心。中方報告介紹全球生物科技發展情況，許多研究其實是美國開展的，包括美國科學家人工合成病原體等情況。事實上，美國一直是全球此類研究最大的實施者和資助方，例如報導中提到的北卡羅來納大學。

趙立堅表示，中方報告指出了生物科技發展帶來的各種風險，包括實驗室洩漏風險，這是國際上的普遍觀點。《澳洲人報》的報導企圖藉此炒作新冠病毒陰謀論，這是非常可笑的。再次強調，溯源是一個嚴肅的科學問題，中國-世衛組織聯合研究報告已得出新冠病毒源於實驗室洩漏極不可能的明確結論。

根據世衛大會決議要求，按照溯源聯合研究報告得出的結論和建議，在更廣範圍內開展更深入細緻的科學研究與合作，才是正確方向。

趙立堅再次強調，加強實驗室安全一直是全球生物安全治理的重點議題，而美國恰恰是全球生物實驗室最多、最不透明的國家，也是唯一反對建立多邊生物查核機制的國家。中方再次呼籲美方本著負責任的態度，認真回應國際社會的關切，對德特里克堡等境內外實驗室的活動作出澄清，並開放接受核查。