打工族身分多元不再僅限學生，許多上班族想要增加正職以外收入，也紛紛加入打工一族。網友melon在批踢踢發問，表示自己已經有份正職工作，還想找份兼職打工增加收入，目前快40歲了，到底能找甚麼性質的打工呢？熱心網友紛紛給出意見。

原PO表示離婚之後，雖有協議每個月前夫會匯一筆生活費，後來前夫交了個女朋友，就沒有付了，原PO也不打算提醒前夫，認為這不是他的義務責任跟負擔。話雖如此但前夫支付的生活費也是一筆收入，因此原PO正想辦法把收入的缺口補上，起心動念找打工兼職。

原PO本身有正職工作，朝九晚六、周休二日、不用加班，因此可以兼職的彈性大，希望靠著兼差打工能夠增加5000元的收入。但顧慮到年近40歲，就怕找餐飲業，年紀會比同事或主管大上許多，想尋求網友意見，年齡為40歲的女生，能找甚麼樣的兼職打工？

不少網友推「外送員」，現代人習慣滑滑手指叫餐點，因此接單量不少，且外送不必排班，周一到周日都能彈性安排上班時間，一旦賺到目標的5000元就休息。

同樣高彈性的工作還有清潔公司的「鐘點打掃阿姨」時數較短、時薪較高，且接案形式彈性自由，適合有正職的上班族。網友分析「年紀不是問題」，不論是超市、餐廳、速食店，皆有年紀較長的員工，現在多半的雇主沒有年齡歧視，重點是年長的心態調整，只要能放下身段，其實打工兼職真的不難找。

暑假到了各企業紛紛釋出打工職缺，因應兼差補貼需求以及學生族暑期工讀需求，1111人力銀行特闢兼差打工專區，協助想要打工或兼差的求職者，有效且快速地媒合各大產業，找到適合自身的工作。求職前也可上1111人力銀行的「面試經驗暨工作甘苦談」專區，看看前輩們的經驗分享，減少踩雷機率，打工求職更順利。