香港政府計畫修訂《個人資料（隱私）條例》，將「起底」定為刑事罪行。不過這個舉動已經讓不少美國網路公司表達關注。《華爾街日報》5日報導，由臉書（Facebook）、推特（Twitter）、谷歌（Google）等公司組成的亞洲互聯網聯盟（Asia Internet Coalition）日前「私下警告」港府，聲稱若後者繼續推動修例，他們可能停止在港提供服務。

據報導，總部位於新加坡的亞洲互聯網聯盟在6月25日發出有關信函，聯盟總經理Jeff Paine在信中表示，儘管聯盟成員反對「起底」行為，但擬議修訂案「措辭含糊」，企業擔心其員工會因使用者的網路帖文，面臨刑事調查或起訴風險。

信中稱，港府對「起底」行為做出了「完全不成比例和不必要的回應」，還聲稱修例可能會「限制言論自由」，將「在網路上分享資訊的無辜行為」定為犯罪。如果香港當局按計畫修訂香港個人資料（私隱）條例，將迫使科技公司退出香港。

在香港，近年來「起底」行為越發猖獗，「修例風波」期間，大量員警和其家屬的個人資料遭惡意洩露及散播。

香港特首林鄭月娥6日稱，這次修例主要針對非法「起底」行為，如有從事網路平台的公司有所關注，當局樂意聽取意見及就向他們解釋條文內容。