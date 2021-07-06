去年受到新冠肺炎疫情影響，不少異鄉遊子決定回台發展，掀起一波人才海歸潮。而在返台之後，許多人運用出色的語言能力、豐富的海外工作經驗等優勢，迅速紮根國內市場。有名網友曾在日本擔任工程師，並在5年之後決定返台，他將成功錄取新創公司的經驗，分享在1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」，提供同樣希望回台發展的求職者參考。

這位網友是國內資工系學士畢業，曾在日本擔任工程師為期5年，考量語言能力是自身強項，他回台後主要鎖定使用英、日文的技術支援工程師。而讓他最後決定接受Offer的，是某家國內的新創公司，因其據點遍及東京、大阪、新加坡、首爾、雪梨、曼谷等地，在招募過程中相當重視語言能力，成為該網友雀屏中選的關鍵原因之一。

該網友從開始面試至收到Offer，大約是2個月的時間，由於整體流程相對漫長，他建議想要應徵此企業的求職者，可以考慮早點投遞履歷。面試過程總共包括5個階段，分別是與技術支援團隊主管、技術支援團隊企業組成員與首席技術官、工程部副總裁、執行長與營運長進行面試，最後則是與組別主管再次進行面試，以確認自己最終加入的團隊。

至於面試準備心得，該網友建議，事前可先了解公司產品內容及職缺需求，並在介紹個人學經歷及工作經驗時緊扣上述2項，再依據不同背景的面試官做調整。而由於此職缺需要與海外客戶互動，語言能力自然是必備條件，不僅得具有良好的英文能力，日文能力也須到達N1程度，像是該網友在面試中，就有1關是全程使用日文，且除了口頭問答之外，面試官還有提供1封客戶寄來的email，請他現場使用正式日文書信進行回覆。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，如今求職市場競爭激烈，若想前進跨國企業或知名公司，優秀的語言能力是必備條件，除了持續精進自身能力之外，還可善用「面試經驗暨工作甘苦談」，參考前人心得分享，協助快速掌握求職技巧，進而提高錄取率。