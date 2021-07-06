原已享有自用住宅用地稅率課徵地價稅的土地，若土地所有權移轉（贈與、繼承或買賣等方式）後，納稅義務人變更為新所有權人，可適用的條件已變更，新所有權人應依規定重新提出申請，經審查核准後，才能再適用自用住宅用地稅率。

土地按自用住宅用地稅率課徵地價稅之條件如下：

一、須土地所有權人本人或配偶、直系親屬於該地辦竣戶籍登記。

二、土地所有權人與其配偶及未成年之受扶養親屬以一處為限，若土地所有權人、其配偶、未成年之受扶養親屬分別設戶籍，則僅其中一處得適用自用住宅，若為成年之直系親屬設戶籍，則不受一處限制。

三、無出租或供營業使用情形。

四、土地上之建築改良物屬土地所有權人或其配偶、直系親屬所有。

五、都市土地以300平方公尺為限；非都市土地以700平方公尺為限。

屏東縣政府財稅局土地稅科表示，若土地如符合自用住宅用地條件者，新土地所有權人應於地價稅開徵40日前（即9月22日以前）重新申請按優惠稅率課徵地價稅，逾期申請者，自申請之次年期開始適用，若有相關疑問，可撥打本局電話08-7338086轉610至617，或免付費專線0800-878989