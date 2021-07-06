據大陸工信部微信公眾號6日消息，今年5月以來依法關停大陸公安機關通報的涉案電話卡6055張，處置涉案關聯互聯網帳號1萬8552個，組織對1536.17萬張「睡眠卡」等高風險電話卡進行二次實人認證和處置，打擊各類違規辦卡、養卡屯號行為。

大陸所謂電信的「睡眠卡」是指90天以上無語音、無簡訊、無流量話單的門號。近期大陸工信部發佈《關於依法清理整治涉詐電話卡、物聯網卡以及關聯互聯網帳號的通告》，集中公安機關通報的涉案電話卡、高風險電話卡以及有關網路帳號進行系統清理整治，著力切斷電信網路詐騙通信管道。

根據中新網報導，據了解，自今年5月以來，首批依法關停公安機關通報的涉案電話卡6055張，處置涉案關聯互聯網帳號1萬8552個，組織對1536.17萬張「睡眠卡」等高風險電話卡進行了二次實人認證和處置，打擊各類違規辦卡、養卡囤號行為。

從大陸公安機關通報來看，近期全大陸電信網路詐騙犯罪立案資料單月下降14.3％。大陸工信部表示之後將進一步加大工作力道，全力推進「斷卡」與網路反詐騙、簡訊預警等重點事項。