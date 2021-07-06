身為台灣唯一一所的外語大學，雖因全球疫情嚴峻，文藻辦學成效仍深獲肯定，109學年度學生競賽屢傳捷報：「2021放視大賞」行動應用影音組金獎、連續三年斬獲外交部獎學金、畢業生流向調查獲得多名校友錄取鴻海及微軟集團佳音，且不受疫情影響持續依企業專才需求，選送多名優秀學生至企業實習。

文藻雲端教室打造無邊界校園，讓疫情時代學習更多元，文藻外大實施遠距課程演練多年，不受疫情延燒，5月份順勢在兩周的例行演練後，將校園課程全數轉往雲端，完善的軟硬體設備和課程規劃，讓文藻學生線上學習零時差，且更多元跨域發展，多項課程提供原課堂外學生選讀、旁聽，線上即時的互動拉近校園師生距離，學生少了舟車勞頓的通勤時間後有更多時間發展興趣和目標；學生也透過網路平台於課餘時間製作Youtube影片分享自己的學習經驗，不僅增加自己的斜槓資歷亦提供學弟妹未來學習的計畫與方向。

文藻外大致力打造「從學習到實習、從學業到就業」之一條龍培訓機制，透過各系課程改革將實習與就業等提升職場之要素，融入課程之中，並開設各學院模型課程結合業界專家、校友共同討論、規劃具實務效果，作為課程範式，以Future Work Lab「實做＋認證」的課程，打造「學習＋實習＋就業」的特殊場域，作為一條龍培訓之特色，繼續為文藻人生涯立基。

文藻外大因應疫情延燒，研議實習生照顧辦法以原地上班，配合實習機構防疫措施、轉居家上班和替代學習等模式，保障實習生健康安全及學習權益，故110學年度第1學期(含暑期)的實習人數並未因疫情而減少。從校園入職場對學子而言是一大挑戰，面對疫情侵擾，1111人力銀行友善提醒企業疫情期間為分流降低風險，建議可結合研發多年的「1HR人資管理系統」，讓大家透過雲端就能輕鬆完成打卡，系統還提供「請假、簽核、體溫回報、工作報表上傳、薪資計算」功能，同時還可以快速新增防疫照顧假等特殊假別，並支援彈性快速排班，滿足不同產業的排班需求，讓人資處理行政作業更便捷。

而居家防疫期間全民生活大幅仰賴網路，上網看指揮中心的疫情說明記者會、購物、點閱新聞時事、線上學習、遠距會議等皆需要暢通的網路才能順利進行。以媒體傳播

起家的世新大學表示，在網路訊息複雜且多元的時代下，面對不同領域的人，藉由傳播媒介與傳播科技，將訊息與知識轉化成現代公民必備的智慧，更需具備有科學素養的思維。

6月下旬世新大學透過遠距舉辦「2021科學傳播與科普素養國際研討會暨論壇」，副校長陳清河表示，世新大學長期耕耘傳播教育，透過此一研討會，成功扮演媒體平台及大學平台角色，讓產官學界專家齊聚，共同推廣優質科普傳播及媒體識讀內容，落實大學社會責任。

「共課與通識中心除了傳播專業外，如何搭配外部科學資源，把科學及傳播結合，變成世新大學的特色，將是我們後續努力的目標。」校方期盼學生在離開學校之後，仍能接觸科學知識與方法、理性的思維與精神，結合所學妥善應用在日常生活中。1111人力銀行於近期重磅改版的「TUN大學網」，不僅囊括全台各大專院校詳盡介紹，還有校園新聞版面，讓你掌握校園最新動態。