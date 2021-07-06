《歐亞時報》（The EurAsian Times）5日報導，印度負責整合三軍的國防參謀長拉瓦特（Bipin Rawat）上將，先前在討論印軍聯合司令部組建事宜時公開表示，空軍「仍是印度武裝部隊的支援兵種」，被認為其將空軍當作陸軍的附屬武力。智庫專家指出，這暴露拉瓦特對現代空軍的本質「一知半解」。

拉瓦特2日在智庫「國際反恐理事會」（Global Counter-Terrorism Council）舉辦的線上研討會中，多次強調空軍的地面支援角色，稱：「空軍須對地面部隊提供支援。不要忘記空軍仍是印度武裝部隊的支援兵種，就如同砲兵和工兵與陸軍第一線作戰部隊之間的關係。空軍具備防空角色和在戰時支援地面部隊的角色。」

這段言論引發該國空軍嚴重不滿，印度空軍參謀長巴達里亞（RKS Bhadauria）上將稍後在接受《今日印度》（India Today）訪問時表示，空軍「不僅僅是輔助性角色」，其承擔更大的作用；他承認軍方確實面臨部分內部分歧，這些問題需要各方深思熟慮並合作解決，不會在媒體上公開討論，但強調三軍都有自身的理論與知識，須將其融入聯戰體系，才能確實發揮效果。暗示拉瓦特的想法對軍事改革並無助益。

印度智庫「和平與衝突研究所」（Institute of Peace and Conflict Studies）研究員南達（Prakash Nanda）表示，許多退役空軍軍官都認為拉瓦特所言是對空軍的「侮辱」，更體現這位高階將領對現代空軍的本質「一知半解」。根據印度空軍準則，其角色不僅僅在防衛國土，更將發揮對外影響力和武力投射能力，協助印度達成軍事和外交等戰略目標。

南達指出，印度長期存在大陸軍主義，雖然在1991年波斯灣戰爭後有所鬆動，但拉瓦特逾40年的陸軍經歷，可能影響了他對印度空軍角色的判斷，並認為這位承擔整合三軍與組建聯合司令部重責的將軍應「謹言慎行」。