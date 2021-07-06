疫苗登記沒滿證明台灣問題不在疫苗 楊照：荒唐推論。本報資料照

連日網路瘋傳，以目前施打疫苗預約還有沒有滿額，證明台灣的問題不在疫苗不夠。資深媒體人楊照今表示，荒唐推論。

楊照今在臉書指出，疫情稍緩之際，又有兩種似是而非的意見陰魂不散在台灣上空盤桓，替明明千瘡百孔的政府疫苗政策辯護。

他說，一種是，防疫不能只靠疫苗，現在證明少活動、戴口罩、勤洗手也能控制疫情，所以別再一直叫要疫苗了。「去年至今，世界上那麼多國家不是已經用眾多實證例子對我們示範得很明白了嗎？」從來沒有人否認少活動、戴口罩、勤洗手有一定的效果，然而這樣的措施和打疫苗難道會有衝突之處？更重要的，藉由嚴格控制來防疫就可以不用積極打疫苗了？

他指出，過去一年，還沒有疫苗這個選項時，世界上大家都只能訴諸行動管控，然而即使是最嚴格的中國大陸，在管控上都還是有其限度。清清楚楚的趨勢就是管控稍有效果，必定引發大家以各種方式尋求更大的行動自由，這幾天，台灣路上的情況還不夠明顯？而一定程度解封，又必定引發下一波的疫情重襲，如此上上下下、鬆鬆緊緊。

他說，不只是疫苗能夠提供更完整的保護，在強度上比集體行動管控高多了，而沒有疫苗保護，每次疫情捲土重來，都會造成人命的損失，那是絕對無法挽回的終極代價，應該要想盡一切辦法阻擋的代價。

他說，還有拿目前施打疫苗預約還有沒有滿額的情況，來證明台灣的問題不在疫苗不夠的說法。如此荒唐的推論，竟然也能有這麼多肯定轉發！簡單的反證，去看一下今天早上開放第十類民眾疫苗登記，有多少人登記？資料早上10時開放，11時之前就約20萬人登記。

他說，這並不是很多人以為的搶先預約，不要以為登記好了將來疫苗「有剩」就會優先通知你去打。政府大概很希望大家都有這種誤解，讓很多人以為連50歲到64歲都能打到疫苗了而感覺良好，但不幸地，這就不是事實。這只是去表示你有要打疫苗的意願，然後等到真的有疫苗可以提供時，再通知你去預約。

他認為，這實質上大做宣傳的這個平台，只是讓人表達想打疫苗心意，然而不也證明，有那麼多人想打疫苗，明明台灣疫苗就嚴重不足嘛！那既有預約沒有滿額顯示的意義是什麼？是疫苗政策的另一項缺失，提供的疫苗沒有對應上真的想打疫苗、迫切需要打疫苗的人。

他表示，這明明是必須拿出來明確檢討的連串政策問題一環，怎麼可以偷天換日拿來證明台灣不缺疫苗？

他說，台灣人真的常常缺乏嚴謹邏輯思考的能力與習慣，很容易被「帶風向」，但動用這種意見來替政府辯護護航，也還是太瞧不起台灣人判斷是非的基本能力了吧！