人生中不管大事小事都經常需要做出選擇，有些人非常清楚自己想要的東西，總是能果斷做出決定，但有些人卻經常猶豫不決，剛做好的決定下一秒就改變了。搜狐命理專欄發文分享，雙魚座、巨蟹座和雙子座的人容易有「選擇困難症」，原本做好的決定下秒就反悔了。

1、雙魚座

雙魚座的性格比較單純，別人說什麼就信什麼、常常被騙，過多的挫折讓他們變得沒有自信，經常需要依賴他人，也導致他們遇到事情時容易不知所措，很難有自己的主見，因此他們非常不適合當做決定的那個人，如果雙魚座硬是做出了選擇，最後的結果也會說變就變，根本無法給出一個肯定的答案。

2、巨蟹座

巨蟹座的內心比較柔軟，很容易就被別人說服、感動，這讓他們在做決定時很常感情用事，而且任何因素都可能使他們改變自己做好的決定，巨蟹座身旁的朋友們似乎也習慣了這樣的他們，說出口的話一般都不會被朋友相信。

3、雙子座

雙子座非常聰明也很有自己的主見，但他們卻有一個很大的缺點，就是做決定容易猶豫不決、變來變去，而且他們並不會因為是自己的決定而堅持到底，只要不想做了，隨時都有改變的可能，讓人永遠猜不透他們下一步到底想做什麼，這樣太過隨心所欲的性格也讓旁人覺得很疲憊。