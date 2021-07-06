麗豐-KY（4137）6日股東會，順利通過配發每股8.5元現金股利，創下連續五年現金股利配發率逾七成的佳績。董事長陳碧華表示，將以「回歸初心、聚焦顧客」為方向，推升整體營運更上一層樓。

此外，該公司也順利完成7席董事（含獨立董事）改選，新任董事為陳碧華、富園投資法人代表陳珮雯、吳泗宗、趙承佑，蔡玉琴、高蓬雯和于弘鼎則為獨立董事。

面臨新冠疫情的衝擊，麗豐集團2020年在主營通路「克麗緹娜」單店營運表現亮麗，加上強化線上電商「新美力及天貓旗鑑店」讓線上與線下創造雙向行銷溝通，去來自電商平台的人民幣營收年增長超過二成，創造疫情期間穩定人心及業務的關鍵，而「雅樸麗德」醫美及抗衰診所、「RnD」美甲美睫策略性的發展與配合，挹注營收獲利皆呈逐季向上，年度EPS為12.09元，股東權益報酬率（ROE）、資產報酬率（ROA）仍站穩21.83％、11.58％之水準，營業活動之現金流入為新台幣15.22億元，充分凸顯麗豐集團現金流充沛、財務結構穩健。

陳碧華表示，今年第一季稅後淨利3.11億元，稅後每股盈餘（EPS）為新台幣3.91元，年增率皆逾2倍，截至5月底主營通路「克麗緹娜連鎖美容加盟店」全球據點已達4960家的新高。

展望2021年，麗豐-KY將以「回歸初心、聚焦顧客」為方向，持續秉持「同心多樣化」策略發展，並以「顧客需求」及「價值增長」為主軸，聚焦在為顧客創造價值，麗豐集團期望在業務、品牌、營運等各方面發展追求「質與量的提升」，期望各面向持續發揮效益，進而推升整體營運更上一層樓。