元大台灣50 ETF（0050）110年度第二次配息第一階段公告6日出爐，每受益權單位預估配發0.3元，殖利率約0.2％，將於21日除息。值得注意的是，此次配息金額低於近4年同期配發的0.7元，主因為上市櫃公司受疫情干擾，導致除息時程遞延影響，後續領到股息將列入下次配息金額。

元大投信指出，此次0050每受益權單位數預估配發金額較往年低，主要是多家上市企業股東會因疫情延期，進而導致除息個股減少所致。不過，0050配息機制為半年配，因此對於投資人而言，這些來不及在6月底前除息的個股，下半年陸陸續配發出的股息，可望明年1月領到。

根據公告顯示，0050將於19日進行第二階段公告確認實際配發金額，除息日訂於7月21日，換句話說，想參與除息的投資人最晚可於7月20日買進，收益分配發放日則為8月24日。

0050成立於2003年6月25日，近年規模成長飛快，去年6月中站上1000億元關卡，經過僅一年多的時間，配合台股強勢走高，帶動規模出現近倍成長，已進入2000億規模倒數計時，人氣越來越旺，穩居國民ETF地位。

此外，全台受益人數最多?的ETF元大高股息（0056），在超過38萬投資人螞蟻雄兵的搶進下，規模突破800億元大關；元大台灣50正2（00631L）也將挑戰200億元門檻。