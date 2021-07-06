大陸叫車平台巨頭滴滴出行取代Uber剛於上月29日在美股IPO（首次公開發行），籌資44億美元（1228億元新台幣），卻在上市後，遭到北京當局調查，4日在大陸的APP遭到下架。不僅滴滴出行、連運滿滿、貨車幫的母集團滿幫、BOSS直聘都因遭北京調查，美股周二(6日)盤前股價大跳水，滴滴出行更是盤前一度大跌25%。

截至台灣時間6日晚間5點20分，滴滴出行盤前股價下跌3.47美元或22.34%、暫報12.06美元；滿幫盤前股價下跌2.93美元或15.40%、暫報16.09美元；BOSS直聘盤前股價下跌3.56美元或9.80%、暫報32.75美元。這波跌勢也擴及到其他中概股，包括百度盤前走跌逾2%，阿里巴巴跌近1%，

大陸國家網信辦4日晚間指出，根據舉報，經檢驗核實，滴滴出行APP「存在嚴重違法違規收集使用個人信息問題」，通知應用商店下架，並對同為叫車平台的運滿滿、貨車幫和BOSS直聘進行網路審查，且停止新用戶註冊。

美國政府去年底通過《外國公司問責法》（Holding Foreign Companies Accountable Act），要求所有企業遵守美國會計準則標準遞交財報，明顯針對陸企而來，甚至當時傳出有在美掛牌陸企打算回歸A、H股上市，根據資誠PwC公布最新數據顯示，陸企在2021年上半年赴美IPO仍創下歷史新高紀錄，總數達35家，募資123億美元更創去年同期4倍。

據外國財經媒體報導，加拿大投資管理機構Horizons ETFs Management投資組合經理Hans Albrecht表示，滴滴出行面臨的問題顯示北京當局對於科技公司赴美IPO氾濫相當震怒，希望出手遏止西方市場吸引陸企前往IPO的接受程度。