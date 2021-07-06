蕭言中表示，7月底將首次展出《萌寵畫聚》中的60 幅作品，這同時也是得知自己罹患癌症4期後，近2年來經歷6次手術、23次化療期間創作出來的作品。(蕭言中提供)

《萌寵畫聚》系列作以線條體現動物靈動俏皮的神情，儘管是給人霸氣印象的獅子，也在蕭言中筆下化身可愛萌寵。(蕭言中提供)

大疫之年，人人找尋安身立命之道，漫畫大師蕭言中以持續繪畫穩定身心，他近2年來積極治療癌症，穿梭於家與醫院間，儘管療程苦悶，但躺臥於病床上的時光，卻讓他創出新作《萌寵畫聚》，以最愛的動物作主角，療癒自我之餘，也希望鼓勵身陷疫情中的人們，帶來新能量。

蕭言中表示，身體最糟糕時，需要有好心情作伴，「但只有生病的人才最清楚，心情轉變是不簡單的，當然大家會勸你放寬心，但各種的痛、各種的不舒服，其實很難真正去轉移焦點。我後來想，我要知道我自己是有用處的，那我能做什麼呢？就是畫畫。」

蕭言中說，每個時期所畫的作品與心境都有絕大關係，決定要畫畫，他挑選會讓自己心情好的題材，也就是最喜愛的動物們來療癒身心，「這些創作，讓我在對抗疾病時真正發揮了作用，我的心情維持穩定愉快，在還能穩定回診、住院化療時，病情很樂觀。」

本土疫情嚴峻讓醫療量能連帶吃緊，本每個月都須回診施打化療藥物並住院幾日的蕭言中，也因此連2個月無法繼續療程，「醫生很擔心，這幾周要我先去門診打一天的化療，沒想到耽誤2個月，癌指數就飆高5倍，最近以暫時替代方案代打，做一天性的化療，希望能在疫情緩和時，恢復到正常治療狀態。」

《萌寵畫聚》系列作以線條體現動物靈動俏皮的神情，儘管是給人霸氣印象的老虎、獅子，也在蕭言中筆下化身可愛萌寵。蕭言中表示，7月底將首次展出《萌寵畫聚》中的60 幅作品，這同時也是得知自己罹患癌症4期後，近2年來經歷6次手術、23次化療期間創作出來的作品。

蕭言中分享，「如果你的日子被陰霾籠罩，不要等待陽光，把陽光創造出來！」是治療癌症這段日子以來，支持著他的信念。相信這60幅作品會為大家帶來虹彩般溫暖又可愛的光。

「指劍之森、可愛之境」將於7月23日至8月中旬在信義新光三越展出。