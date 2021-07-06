全台三級警戒，兒童課後照顧服務中心、補習班等各類教育機構不能開班授課，孩子得留在家中學習，協助停課不停學的老師們只能絞盡腦汁，用不同的方式視訊授課。

5年前和朋友合資開設舞蹈教室的小米老師，原本教室的課程包括幼兒律動、兒童芭蕾、MV街舞等，學員約5~60名，收入很穩定，想不到突如其來的疫情，完全打亂了排課，連暑假課程也受到影響，目前所有舞蹈課被迫停開，舞蹈教室幾乎零收入面臨斷炊窘境，但房租開銷還是要付，於是小米想盡辦法改走線上教學。

但以往實體課每堂約50分鐘，現在改成視訊只能上30分鐘，因為幼兒容易分心，所以無法維持太久，所以收費也是對半收，至少讓教課老師有收入，舞蹈教室能維持基本開銷，小米說，因為跑堂老師幾乎都沒有勞健保，所以政府釋出的這波紓困方案中，並不符合請領資格，可說是疫情下的紓困孤兒。「只希望疫情能盡快控制住，讓孩子有個正常快樂的暑假生活，我們才能繼續撐下去。」

同樣擔心流失學生的還有透過視訊授課的補教老師，原本在外語補習班以小班制方式授課的Emily，認為學習過程最重視「專注」，在家工作視訊上課時，經常可以看到學生晃神分心或是一片安靜無聲，這就表示鏡頭裡的學生，可能已經不在課堂內容了，所以除了講解外，還要適時點名抽問，把大家注意力再拉回來。

在家工作期間，除了固定時間和學生視訊外，還要抽空批改學生上傳的作業，一方面驗證學習成果，一方面也讓補習班了解老師在家也是盡責投入工作，雖然目前沒有被減薪，但心裡很害怕一旦流失學生，就等同少了份收入來源，所以自己能做的就是使出渾身解數賣力上課，讓學生聽得懂學得多，能夠繼續補習上課。

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