原來，窗簾上的不是喇牙，而是原PO買回來準備料理的鮮活青蟹。讓網友笑翻表示，「求生慾太強」。(摘自爆廢公社公開版)

白額高腳蛛，俗稱「喇牙」或「旯犽（ㄌㄚˊ ㄧㄚˊ）」，是一種室內大型蜘蛛，為蟑螂的天敵，對人類來說卻是益蟲，不具攻擊性，還能夠幫忙補食害蟲。近日一位網友在窗簾上驚見「巨型喇牙」，但其真實身分曝光卻讓網友笑翻，原來是逃走中的晚餐。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」上貼出一張照片，只見窗簾上竟有一個巨型的八角生物攀附在其表面，乍看就像隻喇牙，不過細看竟是隻「大螃蟹」。這一幕也嚇得原PO直呼，「找了半天，居然給我跑到上面去了」。

原來，窗簾上的不是喇牙，而是原PO買回來準備料理的鮮活青蟹。對此，版上網友也笑翻表示，「求生慾太強」、「晚餐逃走中」、「好活，絕對新鮮」、「牠想活下去」、「銘蟹惠顧」、「叫牠下來一起吃晚餐」、「不說還以為是貓咪」。

網友見到這支求生慾極高的螃蟹，更打趣表示，「原來是寵物的部分啊」、「是晚餐還是寵物」。不少人建議原PO乾脆放牠一條生路。「求生意志堅定，養起來」、「還是算了吧！這隻是奇葩放生」」、「給牠一個機會，牠很努力，最後還是被你找到了」。