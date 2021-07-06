台驊投控（2636）6日被證交所要求公告5月財報，獲利3.84億元、年增4.62倍，每股盈餘3.11元，寫下公司成立以來單月獲利最好的記錄。

台驊5月獲利逼近第一季獲利3.98億元，每股盈餘3.16元相當，相當於5月單月就賺進一季獲利，累計前五月每股獲利已達9.25元，接近一個股本。