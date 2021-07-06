台驊每股盈餘3.11元 前五月賺近一個股本 18:112021/07/06 工商 邱莉玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台驊投控（2636）6日被證交所要求公告5月財報，獲利3.84億元、年增4.62倍，每股盈餘3.11元，寫下公司成立以來單月獲利最好的記錄。 台驊5月獲利逼近第一季獲利3.98億元，每股盈餘3.16元相當，相當於5月單月就賺進一季獲利，累計前五月每股獲利已達9.25元，接近一個股本。 桓達6日股東會通過每股配4.5元股利及股息 研發預算創新高 聯發科營收年增4成 #台驊 #每股盈餘 #一個股本 #獲利 #五月 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《鋼鐵股》燁輝5月每股賺0.2元 6月、Q2營收戰高 14:502021/07/06 財經 5月美元保單 投資型勝傳統 04:102021/07/06 金融．稅務 《金融股》致和證填權息達陣 H1獲利登同期高 15:072021/07/06 財經 《鋼鐵股》運錩5月每股賺0.34元 Q2營運續向上 15:072021/07/06 財經 《半導體》十銓4、5月每股合賺1.71元 Q2獲利續揚 15:242021/07/06 財經 《電子零件》晶技6月營收月減年增 外資仍樂觀看待 13:592021/07/06 財經 《造紙股》榮成6月、Q2稅前獲利 齊衝近3年高點 10:352021/07/06 財經 《半導體》矽格6月營收連3月登次高 助Q2締新猷 08:022021/07/06 財經 《電機股》朋程4~5月EPS為0.67元 全年營運拚兩位數成長 17:402021/07/06 財經 《半導體》雍智6月營收登次高 Q2連5季締新猷 12:172021/07/06 財經 上海銀董事長 李慶言接任 04:102021/07/06 金融．稅務 財經熱門新聞 慘！長榮出關3天 明二度入獄關20分鐘「天牢」 - 財經 高端疫苗向巴拉圭申請第三期試驗 將與AZ進行比對 - 財經 陽明出關第1天噴漲停 狠甩長榮萬海的原因曝光 - 財經 東元父子23日決戰 黃茂雄陣營拿下62％支持 - 財經 - 工商 4千萬難留！中芯20年核心技術老臣閃辭 曾參與FinFET研發 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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