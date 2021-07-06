創業家兄弟（8477）表示，宅經濟持續，為搶攻商機，將在7月中旬推出夏日嘉年華活動，透過商品以及點數經濟雙管齊下，期望延續618年中慶買氣，為第三季營運帶來動能。創業家兄弟今年5月中起，受惠於疫情關係，帶動營運陸續繳出不錯成績，6月份營收4.69億元，較去年同期成長34.69％，為歷史上6月單月最好的營收成績，訂單數及整體營收狀況表現穩健，而先前合併旗下松果購物，預計將在第三季、第四季便能逐漸看到綜效顯現。

創業家兄弟表示，7月下旬將展開夏日嘉年華，透過規劃夏日主題商品、包括如涼夏家店、夏季輕食、居家用品、日用好物等，再搭配集集點回饋，以衝刺營運。

電商受惠疫情影響快速成長，創業家兄弟表示，自5月起本土疫情爆發，營收就開始強勁成長，6月份全國三級警戒持續，搭配上半年站內最大型活動618年中慶，活動期間數日突破百萬流量。此外，生活市集也成功將流量變現，購買品項已平均至生活市集核心的「生活」相關類品，如食品、民生用品、居家及收納等類別業績貢獻度佳，帶動營運動能熱度持續。

銷售類別方面，前五名分別是食品、民生用品、居家收納、生活家電及3C相關產品，其中食品與民生用品合併占比超過40％，產品以其高CP值特性回購訂單穩定、用戶黏著度高，是站內主力品項。而接下來，生活市集平台，也將拓展自有品牌的商品布局，強化內部產品實力，期望能在建立自有品牌形象的同時，亦能擴大營收的利基市場。