全台新冠肺炎疫情仍在三級警戒，許多家長都還撐著在家工作，這時孩子們開心放暑假了！這與前陣子學校停課不停學，孩子在家進行遠距課程的狀況又有不同，尤其當原先幫孩子規劃的暑期才藝班、夏令營等活動全數取消時，最讓必須整天在家工作、照顧小孩的家長感到崩潰。試試這5個方法，或許可以減輕家長的痛苦指數。

1.有事做不胡鬧，前一晚確認隔天工作與孩子課表

前晚確認隔日工作待辦事項，是上班族都會進行的事，現在也同步為孩子規劃好隔天要做的事。在規劃上可概略分為上午、下午、晚間時段，把孩子的自主學習暑假作業加進來，例如上午讀一本書並撰寫心得報告、下午聽老師指定的ICRT兒童新聞、背英文單字等，並讓孩子知道隔天有哪些任務需要完成。當然每個時段裡也要讓孩子稍微休息，或者規劃出一小段玩樂時間。

2.三餐定時吃，前一晚確認隔天三餐菜單

在家工作或孩子在家，最頭痛的就是準備三餐，也因此常常大人小孩都不定時用餐，但其實不論是為了保持在家工作的效率，或是孩子的營養與健康，定時吃三餐是必須的。可以在睡前打開冰箱看看有哪些食材，預先規劃好隔日三餐內容，或至少要確定好早餐、午餐要吃什麼，這樣可減輕在家上班工作時間的緊繃感，也避免午休時間被浪費，用餐後還能小憩片刻回復體力。

3.保持體力與健康，規劃在家運動時間

防疫首要之務就是沒事別外出，但對精力充沛的孩子來說，無法出門跑跑跳跳放電一番，就容易把精力用在胡鬧上、纏著家長嚷著一起玩，也可能無法專注在既定的任務上。因此，可以規劃全家在家運動時間，像是跳繩、有氧舞蹈、Zumba等，建議每天或隔天能有半小時至一小時，讓孩子放電也讓自己運動一下。

4.空間明確區隔，讓在家工作、學習與生活不衝突

大人的工作與生活都在家裡，下班後就別待在工作區域，小孩也是一樣。若孩子都在自己的書房進行每日任務，那麼玩樂時段、休息時間就別在同個區域，讓孩子也能有脫離前個空間的感受，並學習在哪個空間就做什麼事的概念。

5.睡前的放鬆時間，全家一起享受

原本就有睡前全家一起互動、放鬆時間的家庭，別因為疫情大家都在家，而省略了這個部分。若是原本因為家長常加班，無法有全家共同放鬆時間的家庭，疫情在家期間正是培養這個家庭默契的好時機。這樣的家庭成員共同互動時間，可以玩牌下棋、說故事分享等，主要是紓解彼此白天的壓力與挫折，例如大人趕著完成工作、孩子無法順利進行任務、家長與孩子在白天的小爭執等。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，疫情期間，家長在家工作與孩子放假在家，對家長來說多少會影響在家工作的狀況，建議家庭成員間要彼此體諒並分擔家務，甚至可以安排年紀稍長的孩子幫忙家務，避免讓全部家務落在同一個人身上，藉此減輕負擔同時也讓孩子有學習的機會。

另外，疫情期間企業普遍實施在家工作、分流上班，黃若薇提醒，依據勞基法規定，即使員工在家工作，企業仍有義務詳實記錄出缺勤狀況，因此1111研發多年的「1HR人資管理系統」，因應疫情推出「雲端打卡模組」，除提供APP讓在家上班可以遠端打卡，還能整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現一機整合，遠端管理的強大效能，即日起免費提供企業試用2個月，協助人資暫度難關應急，歡迎有需求的國內各家企業致電洽詢。