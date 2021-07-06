中國人民銀行（大陸央行）營管部官網6日發布「關於防範虛擬貨幣交易活動的風險提示」。警告相關機構不得為虛擬貨幣相關業務活動提供服務，北京一公司已被清理整頓。

該風險提示稱，為防控虛擬貨幣交易炒作風險，保護人民群眾財產安全，近期，北京市地方金融監督管理局聯合人行營業管理部、懷柔區政府相關部門，對涉嫌為虛擬貨幣交易提供軟體服務的北京取道文化發展有限公司予以清理整頓，責令該公司註銷，官方網站已停用。

北京金融監管局和人行營管部鄭重警告轄內相關機構，不得為虛擬貨幣相關業務活動提供經營場所、商業展示、行銷宣傳、付費導流等服務。轄內金融機構、支付機構不得直接或間接為客戶提供虛擬貨幣相關服務。

繼三大協會發布公告提醒炒幣風險之後，大陸國務院金融委也重磅發聲，再次闡明了金融監管部門對比特幣的嚴監管態度：打擊比特幣挖礦和交易行為，堅決防範個體風險向社會領域傳遞。6月21日，人行有關部門就銀行和支付機構為虛擬貨幣交易炒作提供服務問題，約談了多家銀行和支付機構，禁止使用機構服務展開虛擬貨幣交易。