三級警戒持續超過1個月，民眾減少出門，生活用品幾乎都靠網路購物來滿足需求，宅在家防疫改變了消費方式，自疫情爆發以來倉儲、物流、外送、電商需求飆高，根據經濟部統計處公布的數據，因為疫情影響帶動宅經濟發燒，今年5月中電子購物及郵購業年增達27.1%，對照5月份餐飲業營業額年減19.1%，可以看出產業消長。

物流外送需求大增，也帶動倉儲理貨人員的需求，觀察1111兼差打工網的職缺，倉儲物流業者都是急缺人力，還有不少企業採取填履歷直接上工的模式來攬才，特別的是倉儲物流要搶時間的工作性質，幾乎都是採取24小時作業，針對夜班工作人員會開出200元以上的時薪，部分企業甚至採取下班當日領現的發薪方式，希望吸引短期兼差打工的人力。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，在疫情爆發初期，倉儲物流的業務也在瞬間爆出大量，北部地區還一度出現暫緩收貨的狀況，可見業者人力吃緊，也因為消費者購物的方式轉移，相關產業的人力需求仍然在高點，由於工作內容多以體力為主，專業門檻較低，再加上每天領現金，工作彈性大，對於沒有經驗的學生族群來說，符合短期打工的需求，想要鎖定趁暑假期間兼職打工的學生族群，可以參考類似的打工機會，為自己增加收入。