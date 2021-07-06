台東連續26天「嘉玲」報到，因疫情相對平穩，縣長饒慶鈴今天宣布，包括台東森林公園、活水湖等縣民戶外運動空間，將從明天起微解封，但仍須遵守三級警戒防疫規定，戶外空間不能有10人以上群聚。民眾開心說，終於可以到活水湖放風、解悶了。

饒慶鈴表示，由於台東縣疫情較為平穩，明日起將逐步開放森林公園、活水湖，加上原本開放的體育場、東海運動公園，提供民眾散步休閒的空間，但仍須遵守中央三級警戒規定，室外不得超過10人聚會，且必須全程戴口罩。

農業處長許家豪說明，該處所轄之活水湖、森林公園，自中央宣布三級防疫以來就封閉迄今，考量台東疫情相對穩定，2處都是台東縣民清晨及黃昏運動休閒場所，戶外空間也比較不容易有群聚情形，決定自7日起微解封。

但是往年在活水湖舉辦的鐵人三項，仍依照三級防疫規定，暫時不能辦理，至於富山護魚區，因多為外地遊客，目前仍不鼓勵跨縣市旅遊移動，所以也暫緩開放。

饒慶鈴也提到，台東連續26天0確診，不過屏東枋山、枋寮群聚案今日又新增1例，曾前往枋寮醫院的台東民眾共有17位在集中檢疫所隔離中、另有47位自主健康管理，PCR採檢全數陰性，17位居隔期滿將再次進行PCR檢測。

饒慶鈴表示，中央7月首波1萬3247劑疫苗，昨日起已開始施打，全縣預約報到率達99％；少數民眾反映預約制可能造成不便，但相較於發放通知單的方式，預約制卻能掌握疫苗的分配及施打，也避免其他縣市施打現場混亂及人力浪費等情況。