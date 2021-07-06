潤泰新（9945）6日召開董事會，決議109年度現金股利除息基準日及發放日，預計7月26日除息現金股利1元，並訂8月12日發放股利。

潤泰新去年獲利大幅飆高，受惠轉投資潤成控股的南山人壽獲利滿滿，潤泰新也坐享轉投資收益，全年EPS達5.88元，董事會決議每股擬配發5元股利，其中包括現金1元、股票4元。

潤泰新6日召開董事會，敲定股利配發日，預計7月26日為除息交易日，每股配發1元現金，配發現金股利預計於8/12發放。

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