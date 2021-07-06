潤泰新26日除息1元 8月12日發放股利 18:202021/07/06 工商 蔡惠芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 潤泰新（9945）6日召開董事會，決議109年度現金股利除息基準日及發放日，預計7月26日除息現金股利1元，並訂8月12日發放股利。 潤泰新去年獲利大幅飆高，受惠轉投資潤成控股的南山人壽獲利滿滿，潤泰新也坐享轉投資收益，全年EPS達5.88元，董事會決議每股擬配發5元股利，其中包括現金1元、股票4元。 潤泰新6日召開董事會，敲定股利配發日，預計7月26日為除息交易日，每股配發1元現金，配發現金股利預計於8/12發放。 《基金》配息估0.68元 中信中國高股息16日除息 不等股利了… 外資6月淨匯出534億 #潤泰新 #日除息 #發放股利 #日召開董事會 #現金股利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 1.1兆股利活水來了! 04:102021/07/06 財經要聞 東元父子23日決戰 黃茂雄陣營拿下62％支持 17:112021/07/06 財經 《金融股》除息旺季 元大台股領航N小資板0050參與除息行情 08:192021/07/06 財經 桓達6日股東會通過每股配4.5元股利及股息 17:402021/07/06 財經 《國際經濟》連3月成長 日5月家庭支出增11％ 12:002021/07/06 財經 自購＋日贈 本周逾160萬劑AZ可望抵台 04:102021/07/06 財經要聞 竹山鎮拚經濟超前部署 資源回收送商品兌換券 16:312021/07/06 寶島 研發預算創新高 聯發科營收年增4成 04:102021/07/06 財經焦點 《觀光股》柏文決派利約5.36元 今年展店計畫不變 08:022021/07/06 財經 《集中市場》內資高檔倒貨 三大法人賣超33.09億元 15:242021/07/06 財經 《商情》適逢美國獨立紀念日 紐約期金休市一日 09:442021/07/06 財經 財經熱門新聞 慘！長榮出關3天 明二度入獄關20分鐘「天牢」 - 財經 長榮放風3天還是要移監 明起20分鐘撮合一次 股民竟喊安心上路 - 財經 超狂！一天當沖15次長榮 網看對帳單驚喊：想拜你為師 - 財經 陽明出關第1天噴漲停 狠甩長榮、萬海原因曝光 - 財經 1分鐘讀財經》主力用2時段掛假單騙散戶 證交所出手管了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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