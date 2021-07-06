環保署6日進行森霸電力豐德天然氣發電廠提高天然氣用量變更專案小組審查，由於提高發電量讓天然氣用量年增22萬噸，配合政府增氣減煤政策，不過環評委員認為，由於天然氣增加也相對排放增加，要求豐德電廠詳列氮氧化物小時排放濃度與年排放量計算過程，檢核減量合理性；補充空氣污染物排放增量抵換規劃及評估提升發電效率。

森霸電力說，本次申請提高天然氣用量是配合經濟部減煤增氣的國家政策，希望透過增加燃氣發電，以取代或減少燃煤發電，有助於減少我國整體空污及溫室氣體排放，規劃未來完工後，容量因數50％提高至70％，整體發電量提高，連帶天然氣用氣量增加，各項空氣污染物排放總量仍控制在原核定內容以內。

經過閉門會議討論後，環評委員要求開發單位補充數據，包含詳列氮氧化物小時排放濃度與年排放量計算過程，檢核減量合理性；補充空氣污染物排放增量抵換規劃及評估提升發電效率。補充說明負載未達75％之氨逸散量控制、SCR操作運轉效率及相關影響評估。

由於天然氣用量增加，要求開發單位針對這次變更增加天然氣用量，加強輸氣專用管線之安全監測、預警與管理計畫，並補充壓力異常時風險控制具體措施。補充說明各容量因素之氮氧化物年排放量及溫室氣體排放總量，明確提出二氧化碳等溫室氣體抵減期程，並加強落實短、中、長期節能減碳改善計畫。相關資料最晚要在8月底前補正，後續擇日再審。