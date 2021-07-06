中國大陸雨季漸歇，市場預期水泥價格將陸續調漲，預期7月中旬之後，各地區價格可望有5～7％的調幅；台泥（1101）、亞泥（1102）、信大水泥（1109）指出，進入第三季傳統旺季，大陸市場營運將會呈「價漲量增」。

法人預估，西進水泥廠第三季合併營收的季增率應有一成以上。

西進水泥業者指出，大陸水泥市場6月底7月初，受降雨等影響，下游工程施工受限，水泥需求減弱，不同地區出貨量減少10％～50％不等，水泥價格以跌勢為主；不過，進入7月份後，不利影響因素將逐漸消退，下游水泥需求將會有所恢復，大部分地區水泥價格也將會趨於穩定。

雨季已近尾聲，工程漸恢復正常動工，台泥指出，第三季原本就是大陸水泥產業的傳統旺季；今年政策又加大供給側改革、錯峰生產力道，預期，7月底開始，台泥大陸各廠的出貨量將可逐步增加。

台泥預期，進入旺季，大陸市場每月出貨量應可恢復5百萬噸以上旺季的水準。

隨著氣候好轉，遞延工程加緊趕工、開工率明顯上揚，帶動水泥發貨量持續攀升。亞泥指出，大陸市場從7月初，發貨量逐漸增加，預期整個第三季每月的發貨量趨勢是往上的。

亞泥指出，大陸市場第三季已重啟營運成長引擎，預期今年全年的營運，應會比去年有一定幅度的成長。