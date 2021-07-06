倫元投顧分析師陳學進表示，台股6日開高走低，終場下跌6.26點，跌幅0.03％，收在17913.07點；櫃買指數亦同步下殺1.29點作收，跌幅0.6％，收在215.3點；三大法人進出方面，外資續買1.2億元，投信續賣3.2億元，自營商轉賣31.09億元，惟外資法人於台指期轉賣923口多單，累計淨空單部位為29013口，心態轉趨謹慎中性偏多。

台股6日「萬八」關卡漂亮達陣，雖然在短線漲多後，不排除有所震盪，惟在震盪清洗浮額後，就是為了能「走更長遠的路」。

就技術面觀察，台股目前不論10日線、月線、季線、半年線及年線等短中長期均線，持續呈現多頭排列向上，加上電子次產業與車電概念股可望適時接棒扮演續攻要角，均顯示後市行情仍不容小覷。

個股方面，本周納入投資組合的朋程，受惠電動車高速成長趨勢、碳化矽MOSFET和IGBT模組雙題材利基，營運看旺，配合內外資法人大戶心態偏多，只要量價不失控，預期後市仍有大漲機會。

展望後市，加權指數已攻抵「萬八」關卡，而在第三季隨疫情趨緩、歐美解封行情開跑、歐美車廠復工拉貨需求轉強、電子旺季來臨、蘋果新機拉貨啟動下，過去因疫情所導致的遞延、報復性消費需求，才剛要展開，一旦解封行情開跑，行情將值得期待。在台股「萬八」達陣後，接下來台股上看「萬九」指日可待。