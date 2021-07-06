疫假期間停課不停學，家長擔心自己孩子銜接升學上的落差，聘請家教的需求激增，雲端授課、結合108課綱客製化教學成趨勢，但門檻也相對變高，究竟新手家教想走入教學領域，有哪些要準備的起手式？

家教就是個人品牌，對教學充滿熱情、認真備課，對學生用心是老師無可取代的價值，對於家教新人來說，一開始會遇到不知道如何曝光自己和累積客源，因此，建立個人品牌，找到適合曝光自己的家教網是成功的第1步。

對於家教老師而言，目前家教平台通常會有2種收費選擇，第1種單方面向媒合成功的家教或學生收取抽成，手續費大約落在20~30%；第2種向需要查找案件的家教或是想找老師的學生家長，收取會員開通費用，才能無限或有限制的瀏覽網站上的資料。

有別於一般家教平台，從人力銀行起家的「1111家教網」提供老師與家長皆免費的家教媒合服務，老師找案件免仲介費、家長免費找家教，案件免抽成也無額外收費，曝光效果也不輸付費的。

1111人力銀行發言人黃若薇指出，在少子化的趨勢下，家長們對家教的期望都特別高，在意教學成效，老師想要賺取高薪，需要面對的壓力與付出並不少。透過家教快速累積收入，家教成為大學生最愛的兼職工作。

根據1111家教網資料庫統計，熱門數學平均時薪行情落在500至800元，因應108課綱注重素養、跨域學習模式，作文與電腦科目鐘點費也都超過500元，遠遠超出基本時薪160元。

從人力銀行起家的1111家教網提供老師與案主皆免費的家教媒合服務，小編強烈建議，剛入行的家教新人或是想要省下開通手續費的朋友，馬上到「1111家教網」加入會員建立家教履歷，開始經營個人品牌，搜尋現有案件多了解市場行情趨勢，同時在選擇家教網時可以多比較師資、評價、客源，以及收費模式，提供有心加入家教市場的朋友做為參考。