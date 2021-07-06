台北市近來傳出多起群聚感染的案件，外界質疑台北市在疫調方面出現問題，綠營更是頻頻出招，攻擊台北市長柯文哲。《美麗島電子報》董事長指出，現在已經進入政治鬥爭期，但民進黨算錯了，雖然柯文哲在這波鬥爭中受傷很重，但沒傷到根本，民調反而上揚，他更指出，民進黨最大的錯誤，就是搞到有很多人因為這波疫情喪生。

吳子嘉5日在政論節目《關鍵時刻》中(41:55處開始)表示，現在疫情已經到收尾階段，收尾階段要幹什麼？就是卸責，而卸責就是要政治鬥爭，柯文哲也知道這段是政治鬥爭期，民進黨也知道，但民進黨忘記一個問題，有600多位同胞因為疫情去世的事情， 這個苦大仇深不是兩招就能扳回來的，雖然現在砍下來柯文哲受傷很重沒錯，但沒傷到根本。

吳子嘉指出，都是二軍或民意代表、網軍攻擊，但柯文哲現在樂此不疲，我們看得很清楚 ，柯文哲的民調一直上揚，「他的民調當然好啊，這個瑕不掩瑜，小事情」。

主持人劉寶傑問吳子嘉，「可是全台灣不都在講說，如果7/12不能解封，柯文哲要負最大責任？」吳子嘉反問，誰說了算？「你說你的，我做我的，沒在信他」，並指柯文哲不怕這個，在這件事情上面柯文哲有基本面的問題，柯文哲最大資源是聯醫，聯醫系統是很龐大的系統 聯醫院長是柯文哲同班同學，也是台北市衛生局長黃世傑的學生，所以黃世傑在有非常重要的意義，但他卻陷入好心肝等診所疫苗風波的影響。

吳子嘉直言，現在的重點不是在環南市場或其他的確診、篩檢問題，現在就是政治鬥爭期，但民進黨算錯一招，「因為柯文哲犯再大的錯誤，也比不上你造成600多人過世的問題」。吳子嘉也認為疫苗是大問題，民進黨沒辦法轉移民怨到柯文哲頭上，並指大家搶打疫苗殘劑，搞到台灣人尊嚴盡失，而政府的一些行為，更是每天在考驗台灣人善良的一面。