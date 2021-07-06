台灣生技廠商高端疫苗6月通過二期解盲後，宣布將盡速備妥資料向衛福部食藥署申請緊急使用授權(EUA)，並同時已與友邦巴拉圭以及越南國家衛生暨流行病學研究所（NIHE）簽署合作備忘錄(MOU)，執行高端新冠疫苗臨床試驗，6日發布重訊指出，已經向巴拉圭政府溝通，進行第三期臨床試驗申請。

高端疫苗表示，本公司與巴拉圭亞松森大學醫學院共同合作，將於亞松森大學附設醫院執行新冠肺炎疫苗第三期人體臨床試驗。經與巴拉圭法規主管機關─國家衛生監督局 (DINAVISA)溝通後，將採免疫橋接設計與AstraZeneca COVID-19疫苗進行比對性試驗。本公司已於巴拉圭時間7/5 (台灣時間7/6) 向DINAVISA提出第三期臨床試驗申請。

高端疫苗指出，本項於巴拉圭執行的三期臨床試驗目的為申請巴拉圭查驗登記，及取得當地臨床數據資料，以佈局中南美洲市場。本公司同時亦與歐盟法規單位 (EMA) 等其他法規主管機關諮詢，規劃其他國際三期臨床試驗。